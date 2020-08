In 25 Jahren hat die Linzer Autorin Nina Stögmüller (48) mehr als 600 Märchen geschrieben und acht Märchenbücher veröffentlicht. Nun hat sie ein neues Projekt: Märchenbriefe. Gegen Bestellung schreibt sie für jeden ihrer Kunden ein individuelles Märchen in Form eines Briefes. Die Geschichten verziert sie auch liebevoll mit selbstgemalten Aquarell-Motiven. Damit ist jeder Brief ein Unikat. "Die Idee habe ich eigentlich schon zehn Jahre lang im Kopf", sagt sie. Solche Märchenbriefe