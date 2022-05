Männerchor Steyregg feiert seine Premiere

Kaum war der Männerchor Steyregg aus der Taufe gehoben, kam die Corona-Pandemie und schränkte die Auftrittsmöglichkeiten der Sängerrunde ein. Sofern es erlaubt war, war der Chor unter der Leitung von Karl Brandstötter eher im kirchlichen Bereich aktiv.

An diesem Wochenende wird sich das ändern, der Männerchor Steyregg tritt erstmals groß in der Öffentlichkeit auf. Im Stadtsaal Steyregg wird am Samstag, 21. Mai, ab 20 Uhr zum Frühlingskonzert mit drei Tenören und einer Abordnung der Stadtkapelle geladen. Das Programm ist bunt gemischt und reicht von alpenländischen Kompositionen über Klassiker bis hin zu Hits von Udo Jürgens und Leonard Cohen. Das Frühlingskonzert wird am Sonntag, 22. Mai, um 17 Uhr wiederholt.

Der Männerchor Steyregg stellt sich dabei auch in den Dienst der guten Sache. Denn vom Eintritt (freiwillige Spenden) werden zehn Prozent zugunsten der 20 im Steyregger Pfarrheim wohnenden, vom Krieg in der Heimat vertriebenen Ukrainer gespendet.

Mit ihrem ersten großen öffentlichen Auftritt wollen die Sänger nicht nur Chor-Interessierte ansprechen, sondern hoffen auch, dass sich ein Problem löst, das der Verein derzeit noch hat: Es fehlt dem Chor ein fixes Probelokal. Hier hofft man auf die Gemeinde.