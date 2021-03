Männer unter sich: 20-Jahr-Jubiläum für Wandergruppe

Den Anstoß dazu gab ein Gespräch mit seinem Bekannten Erwin Puchner, wie sich Guide Bert Höllinger zurückerinnert. Der hatte damals kurz zuvor von seinem Arzt den Rat bekommen, sich mehr zu bewegen und sich so fit zu halten. "Und da habe ich mir gedacht, das ist doch gar keine schlechte Idee, das könnten wir gemeinsam machen", sagt Höllinger (76).

Lange alleine gewandert sind die zwei Pensionisten aber nicht, aktuell sind 18 Männer bei der Gruppe mit dabei. Bevor die Corona-Krise und ihre Beschränkungen alle Pläne durcheinandergewirbelt hat, war jeder Mittwoch (mit Ausnahme der Feiertage) für die gemeinsamen Wanderungen reserviert. Nicht alle Teilnehmer (im Alter zwischen 64 und 83) sind bei den Touren, die rund drei Stunden dauern und nur bei ganz schlechtem Wetter ausfallen, mit dabei, einige kommen erst zu den sogenannten "Schlussbesprechungen" im Gasthaus dazu.

Coronabedingte Wanderpause

Derweil bleibt der Gruppe aber nur die Erinnerung an ihre Wanderungen in Linz und im Mühlviertel, seit Herbst sind sie ob der Gruppenkonstellation in coronabedingter Wanderpause. Die Vorfreude darauf, endlich wieder loszulegen, ist groß: "Uns verbindet eine Freundschaft, es ist einfach leiwand." Für Mai plant Höllinger, sofern es die Pandemie-Situation zulässt, einen großen Jubiläumsausflug – ausnahmsweise dürfen da auch die Ehefrauen mit. (jp)

