Männer mit Kampfhund raubten junger Frau Geld

Die Männer sprachen die junge Frau im Bereich des Langholzfeld an. Sie hatten einen Kampfhund bei sich und forderten die Frau auf, mit ihnen mitzukommen, andernfalls würde "etwas passieren". Auf einer Wiese musste die 19-Jährige ihren Rucksack öffnen, wie die Polizei am Dienstagabend schilderte. Nachdem die Täter ihre Bankomatkarte gesehen hatten, musste die Frau mit den Männern zur nächstgelegenen Bank gehen. Dort zwangen die Räuber sie, das Limit – 400 Euro – abzuheben und es ihnen zu geben. Anschließend begleiteten sie die eingeschüchterte Frau noch ein Stück des Weges, bis sie sie in Ruhe ließen und flüchteten. Sofort fuhr die 19-Jährige zur Polizeiinspektion und erstattete Anzeige.

Die Polizei bittet um Hinweise

Laut Beschreibung der 19-Jährigen dürfte ein Täter etwa 25 Jahre alt und etwa 180 cm groß sein. Er trug einen schwarzen Bart an der Ober- und Unterlippe und hatte kurze dunkle Haare. Der Zweite dürfte rund 18 Jahre alt etwa 170 cm groß sein. Der Kampfhund war jung und hatte eine helle Fellfarbe. Die Männer sprachen in einem ausländischen Akzent. Die Polizei bittet unter 059133 4141 um Hinweise.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.