Mädchen belästigt: "Mehr Security löst Problem nicht"

Der Vorfall hatte zuletzt – auch medial – hohe Wellen geschlagen: Zwei 13-jährige Mädchen wurden am Montag im Linzer Parkbad sexuell belästigt. Die Polizei forschte am Tag danach zwei Burschen, elf und zwölf Jahre alt, als Täter aus. Sie sollen die Mädchen zunächst am Gesäß und später im Wasser an den Brüsten begrapscht haben.