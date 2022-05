Mädchen am Domplatz 30 Euro geraubt: Teenager ausgeforscht

Zwei junge Frauen - 16 und 17 Jahre alt - waren am Abend des 17. April von dem Duo bedroht worden. Die Jugendlichen hatten ihren Opfern ein Messer vorgehalten und 30 Euro geraubt. Nun konnten Polizisten aus Linz und Rohrbach die Täter ausforschen. Es handelt sich um einen 16-jährigen Linzer und einen 15-Jährigen aus dem Bezirk Rohrbach. Die beiden haben gestanden, für den Raub am Domplatz verantwortlich zu sein. Sie werden auf freiem Fuß angezeigt, teilte die Landespolizeidirektion am Montag mit.