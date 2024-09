Luttenberger: "Wir müssen auch beim Bauen militärisch denken"

Werden schon 2027/28 durch neue Transportflugzeuge abgelöst: die C-130 "Hercules" in Hörsching

Bauen und noch einmal bauen – und das unter enormem Zeitdruck. Das ist die größte Herausforderung am Fliegerhorst Vogler in Hörsching. Und das betrifft sowohl den "Bauherrn", das Militärkommando Oberösterreich, als auch das Kommando Luftunterstützung (LuU), das in den nächsten Jahren mit hochmodernem Gerät nachgerüstet wird.