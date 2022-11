"Noch nie gab es so viel Zustimmung für die Energiewende", sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP), der zugibt, selbst in den vergangenen Jahren in Sachen Klimaschutz einiges gelernt zu haben. Umso bedauerlicher sei die Klimapolitik der österreichischen Bundesregierung. "Was beim Bund passiert, ist kontraproduktiv.