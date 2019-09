Luger über Transferzahlungen: "Ich jammere nicht, das ist halt so"

Wenn Bürgermeister Klaus Luger (SP) in der Vergangenheit über die hohen Transferzahlungen der Stadt Linz an das Land Oberösterreich gesprochen hat, ging es stets recht hart zur Sache.

Bei der gestrigen Pressekonferenz war das plötzlich anders. "Ich jammere nicht, das ist halt so", sagte Luger, nachdem er erläutert hatte, dass die Zahlungen der Stadt Richtung Landhaus von 2017 auf 2018 erneut gestiegen seien und sich im Vorjahr auf 133 Millionen Euro summiert hätten. "Damit geht jeder zweite Linzer Steuer-Euro an das Land", so Luger. Also die Hälfte der Summe, die via Bundesertragsanteile 2018 von Wien nach Linz geflossen sei.

Doch warum blieb gestern die gewohnt heftige Kritik am Land aus? Er wolle nicht unnötig Energie verschwenden für Dinge, die derzeit ohnehin nicht zu ändern seien, sagte Luger und verwies auf das schwarz-blaue Arbeitsübereinkommen auf Landesebene. Darin sei vereinbart, dass der oberösterreichische Finanzausgleich in der laufenden Legislaturperiode nicht verändert werde. Aber dann, sagte Luger, "muss neu verhandelt werden".

Dass seine verbale Zurückhaltung etwas mit seinem jüngsten, privaten Treffen mit Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) zu tun habe, wollte Luger so nicht bestätigen.

Doch zurück zu den Transferzahlungen. Die großen Brocken bei den vorjährigen Zahlungsflüssen an das Land waren der Krankenanstalten-Sprengelbeitrag (60,1 Mio. Euro), Zahlungen für Chancengleichheit (25,8 Mio.) oder die Landesumlage (26,8 Mio.).

Für die Betreuung von Kindern und Senioren hat die Stadt Linz im Vorjahr mehr als 70 Millionen Euro ausgegeben. (eda)

