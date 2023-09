Klaus Luger sucht im Kosovo nach IT-Fachkräften

Mit einer Delegation aus Arbeitsmarkt-Experten ist der Linzer Bürgermeister in den Kosovo gereist, um Möglichkeiten einer Zusammenarbeit bei IT-Fachkräften auszuloten. Der Kosovo besitzt nämlich die jüngste Bevölkerung, rund 70 Prozent der Einwohner sind unter 35 Jahren.

Besuch im ersten Tech Park in Pristina

In Gesprächen mit Perparim Rama, dem Bürgermeister von Pristina, ging es auch darum, wie man IT-Fachkräfte zielgerichtet einsetzen und austauschen könnte. Die Linzer Delegation besuchte auch den ersten Tech Park in Pristina, der mit der in Linz ansässigen "Digital Mile" vergleichbar ist. "Davon könnten unsere Unternehmen profitieren und Möglichkeiten geschaffen werden, dem Fachkräftemangel gegenzusteuern", so Luger zur Bedeutung internationaler Beziehungen.

Luger als neuer Arbeitsminister?

Kritik kommt von der FPÖ. "Entweder wurde das Amt des Linzer Bürgermeisters mit neuen, uns nicht bekannten, Ressortbereichen ausgestattet oder Bürgermeister Luger beschäftigt sich nun mit Agenden, die eigentlich nicht zu seiner Tagesordnung und nicht zu seinem Amt gehören", sagt der freiheitliche Fraktionsobmann Wolfgang Grabmayr.

