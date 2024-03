Luger rechnet in naher Zukunft mit Rückgang von Leerständen in Linz

Die Verkaufsflächen in den größten Städten Österreichs sanken das sechste Jahr in Folge. Frei werdende Flächen stehen entweder leer oder werden für Gastronomie und Dienstleistungen genutzt. Das ist, wie gestern berichtet, das Ergebnis einer Analyse der Beratungsgesellschaft Standort+Markt in Zusammenarbeit mit dem Handelsverband. So ist es auch zu erklären, dass die Leerstandsquote bei den untersuchten Einkaufsstraßen österreichweit bei 6,7 Prozent stabil blieb.

Linz hinter Wels, aber vor Steyr

Zehn Prozent der untersuchten innerstädtischen Einzelhandelsflächen sind in Linz. Mit einer Leerstandsquote von 4,1 Prozent schneidet die Landeshauptstadt schlechter als Wels (2,9), aber deutlich besser als Steyr (11,6) ab. Bürgermeister Klaus Luger (SP), seit 2021 auch Wirtschaftsreferent, relativiert den Abstand zu Wels. Dort seien die Verkaufsflächen um sechs Prozent zurückgegangen, in Linz nur um 0,4 Prozent. Dies würde schon rein mathematisch zwangsläufig eine geringe Leerstandsquote nach sich ziehen. Zudem liege in Wels die Fluktuation mit 15 Prozent höher als in Linz mit 13,6. Damit könne der "ewig währenden" Debatte über hohe Leerstände in Linz mit Fakten entgegnet werden. "Dem Linzer City Ring ist es zudem ein wichtiges Anliegen, entstandene Leerflächen rasch nachzubesetzen. Daher rechnen wir in naher Zukunft mit einem weiteren Rückgang von Leerständen", so Luger.

City-Ring-Obmann Matthias Wied-Baumgartner klingt etwas weniger enthusiastisch. Zwar seien die Leerstände noch nicht besorgniserregend, aber es müsse etwas getan werden.

Langzeitleerstände tun weh

"Die Langzeitleerstände wie Nespresso, Kleider Bauer und Gross tun mir schon ein bisschen weh, aber das hat vermieterseitige Gründe", sagt er im OÖN-Gespräch. Es müsse in die Köpfe der Hausbesitzer, dass die rosigen Zeiten vorbei seien, drängt Wied-Baumgartner, selbst Hausbesitzer an der Landstraße, auf realistischere Mietpreise. Außerdem fordert er ein professionelles Leerstandsmanagement. "Wels zeigt uns, wie es geht", sagt er. Dort gibt es einen bei der Stadt angestellten Leerflächenmanager mit ausreichend Budget. Alternativ habe der City Ring der Stadt angeboten, diese Aufgabe zu übernehmen – sofern sie bezahlt wird.

