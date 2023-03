Luger kritisiert Eigentümer des künftigen Asylquartiers beim Bahnhof

Als "moralisch bedenklich" kritisiert Luger die Vorgangsweise der Breiteneder-Gruppe, der das ehemalige Ibis-Hotel beim Wissensturm in Linz gehört. Wie berichtet, stellen die Eigentümer das leer stehende Gebäude bis Jahresende der Bundesbetreuungsagentur (BBU) zur Verfügung. Diese will dort eine Erstanlaufstelle einrichten, die bis zu 300 Flüchtlingen Platz bieten könnte.

Mehr zum Thema Oberösterreich Oberösterreich "Absolut inakzeptabel" – Breite Ablehnung für Asylquartier-Pläne in Linz LINZ. Die Kritik an dem geplanten Flüchtlingsquartier im ehemaligen Ibis-Hotel ist groß. In wenigen Wochen sollen die ersten Asylwerber einziehen. "Absolut inakzeptabel" – Breite Ablehnung für Asylquartier-Pläne in Linz

"Unternehmen hat auch soziale Verantwortung"

Das Angebot der Breiteneder-Gruppe an die BBU wurde bereits im vergangenen Herbst bekannt. Um das Großquartier zu verhindern, hat Luger im Namen der Stadt angeboten, das Haus zu kaufen. Doch auf sein Schreiben vom 2. Dezember hat der Stadtchef nie eine Antwort bekommen. Daraus schließt Luger, dass es den Immobilieneigentümern schlichtweg um Gewinnmaximierung geht. „Ein erfolgreiches Familienunternehmen wie Breiteneder hat auch eine soziale Verantwortung. Für eine gewinnorientierte Vermietung den sozialen Frieden in einer Stadt aufs Spiel zu setzen, ist moralisch bedenklich“, sagt Luger kein Blatt vor den Mund.

Luger warnt vor Überforderung

Gestern bekam auch die BBU Post aus dem Linzer Rathaus. In dem Schreiben bekräftigt Luger seine Ablehnung des Asylquartiers. Der konkrete Standort in direkter Nähe zu sozial bereits belasteten Stadträumen wie dem Hauptbahnhof Linz und dem Volksgarten sowie in einem Stadtgebiet mit bereits hoher Migrantenquote entspreche einer Überforderung der ansässigen Wohnbevölkerung. "Zudem ist zu betonen, dass die Stadt Linz in ihren Aufgaben bei der Betreuung aufenthalts- oder asylberechtigter Personen jedenfalls seit vielen Jahren überproportional befasst ist", sagt Luger.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Christian Diabl Christian Diabl