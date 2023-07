Luger ist einziger Kandidat für Linzer SPÖ-Vorsitz

Das liegt daran, dass Bürgermeister Klaus Luger der einzige Kandidat für die Direktwahl ist. Das hat die Wahlkommission heute bekanntgegeben. Demnach hat nur Luger fristgerecht seine Kandidatur verkündet und mit 283 Unterstützungserklärungen auch ausreichend viele Unterschriften eingebracht.

Luger braucht 50 Prozent "Ja"-Stimmen

Von 23. September bis Mitte Oktober dürfen die rund 5500 Mitglieder abstimmen. Am 7. November tagt das höchste Gremium der SPÖ Linz, die Bezirkskonferenz. An diesem Tag gilt Luger automatisch als neuer Bezirksparteivorsitzender gewählt, wenn sich mindestens 20 Prozent der Mitglieder an der Wahl beteiligt haben und auf ihn mehr als 50 Prozent „Ja“-Stimmen entfallen sind.

Direkte Demokratie seit 2020

In der SPÖ Linz ist Mitgliederbestimmung seit dem Jahr 2020 verankert: sowohl der Vorsitz in der Bezirkspartei als auch die Spitzenfunktionen für Bürgermeister-, Landtags- und Nationalratswahlen werden von den Mitgliedern gewählt.

