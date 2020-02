Luger hält Wiese auf dem Jahrmarkt für machbar

Ausgehend vom Projekt "Reif für die Insel", das das Architekturkollektiv G.U.T. zum Plan "Eine Insel für Linz" weitergedacht hat – die OÖN haben gestern ausführlich darüber berichtet –, haben sich auch Studenten der Linzer Kunstuni Gedanken zur Gestaltung des Jahrmarktgeländes gemacht. Bürgermeister Klaus Luger (SP) gefallen die Überlegungen einer vielfältig nutzbaren Wiesenfläche zwischen den Mauern des Friedhofes und der Donau. "Das kann man schon jetzt machen", so Luger zu den OÖNachrichten.

Worum geht es? Am Beginn des zwei Mal im Jahr vom Urfahranermarkt belegten Areals könnten sich die Kunstuni-Studenten eine Belebung zwischen den Jahrmärkten vorstellen. Dafür soll eine Misch- und Bienenwiese entstehen, die das Marktgelände aufwerten und zu einer neuen Freizeitfläche an der Donau machen könnte. "Gemeinsames Kochen, Spielen und Filmeschauen" würde zum Austausch im öffentlichen Raum einladen, so der Vorschlag.

Auf dieser Fläche könnte Gemeinschaft gefördert werden und eine Kulturplattform entstehen. Eine dauerhafte Begrünung wäre vorgesehen.

"Diese Lösung ist interessant", sagt Luger, weil man die Fläche sehr flexibel nutzen könne. Und was den Urfahraner Markt betrifft, so sieht der Bürgermeister keine Probleme darin, das verhältnismäßig kleine Areal anderweitig zu nutzen. "Diese Fläche wurde schon bisher wenig genutzt." (rgr)

