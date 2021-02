Luger für neue Besuchsregeln in Altenheimen

Die vom Bund verhängten Besuchsbeschränkungen für Alten- und Pflegeheime sollten dringend aktualisiert werden, fordert Luger. Obwohl es aktuell keinen positiven Corona-Fall in den städtischen Häusern gibt, würden die „überbordenden Besuchsrestriktionen aufrecht“ bleiben, so Luger. Er fordert, dass für jeden Bewohner zumindest wieder ein Besuch pro Tag möglich sein sollte. Das würde der Vereinsamung entgegenwirken und die enorme psychische Belastung für die Bewohner der Alten- und Pflegeheime etwas lindern.

Mit der Impfung sollte wieder mehr gewohnte Normalität zurückkehren, erinnert Luger an eine Ankündigung von Gesundheitsminister Rudi Anschober. Nun seien in Linz 80 Prozent der Heimbewohner in Linz geimpft, aber die Normalisierung lasse noch auf sich warten.

Der Linzer Stadtchef sieht zudem eine grobe Ungleichbehandlung gegeben. Während zuhause Gepflegte legal täglich Besuche empfangen dürfen, wird dieser Kontakt durch den Erlass des Gesundheitsministers in Seniorenzentren drastisch eingeschränkt. So könne man der drohenden Vereinsamung der alten Menschen nicht wirkungsvoll entgegen treten, sagt Luger, der natürlich auf entsprechende Besuchsregeln je nach Entwicklung setzen würde. Schutzmaßnahmen wie negative Testergebnisse seien dabei natürlich einzuhalten.