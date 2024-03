Luger fordert mehr Tempo beim Ausbau der Primärversorgung

Die Chancen stehen gut, dass der Linzer Süden ein Primärversorgungszentrum bekommt. Wie berichtet, gibt es einen Betreiber, der laut OÖN-Informationen auch bereits ein entsprechendes Projekt bei der ÖGK eingereicht hat. Bürgermeister Klaus Luger (SP) zeigte sich bei einer Pressekonferenz gestern jedenfalls optimistisch, dass diese Lücke in der medizinischen Grundversorgung geschlossen werden kann.

OÖ hat an Elan verloren

In einem Primärversorgungszentrum ist ein Team von Allgemeinmedizinern und anderen Gesundheits- und Sozialberufen für Patienten mit allen gesetzlichen Krankenversicherungen da. Aktuell gibt es elf in Oberösterreich, davon drei in Linz. Angesichts des Ärztemangels ist Luger das zu wenig. Er kritisiert, dass man in Oberösterreich an Elan verloren habe, und führt das unter anderem auf die Kassenfusion, die der Gesundheitskasse hierzulande Entscheidungs- und Budgetspielräume genommen habe, zurück.

"Es wird künftig noch weitere Lösungen für die Stadt brauchen. Etwa für das Franckviertel", sagte Luger am Dienstag bei einer Pressekonferenz.

ÖGK sei verantwortlich

Die ÖGK sei im Wesentlichen verantwortlich und lege die Rahmenbedingungen für die Vertragsgestaltung oder die Einrichtung einers Primärversorgungszentrums fest. "Auf Basis der demografischen Entwicklung der Bevölkerung wie in der Ärzteschaft selbst sowie der Entwicklung der Siedlungsgebiete sollte es doch möglich sein, konkrete und transparente Parameter für die Planungsstrategie festzulegen", sagt Luger. Für Linz sieht Luger vor allem im Franckviertel Bedarf für ein Primärversorgungszentrum. Dort sei de facto von früher drei Arztpraxen nur noch eine für die Allgemeinheit zugänglich, die Vertragsstellen für ein Primärversorgungszentrum wären also vorhanden.

"Mit der Bautätigkeit im Wimhölzel-Hinterland und am Areal der ehemaligen ÖBB-Wohnanlage wird der Stadtteil bald wachsen, der Bedarf ist daher wohl offensichtlich", sagt Luger. Die ÖGK war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

