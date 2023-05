Luger fordert erneut "sofortigen Stopp" des Asylquartiers beim Bahnhof

„Ich appelliere nochmals an den Innenminister, diesen Plan fallen zu lassen“, sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP) angesichts des bevorstehenden Einzugs der ersten Asylwerber in das ehemalige Ibis-Hotel beim Linzer Hauptbahnhof. "Die Politik von Innenminister Gerhard Karner stößt bei mir auf Unverständnis", sagt Luger weiter. Die Tatsache, dass der Wegfall von 500 Betreuungsplätzen in Wien die Stadt Linz nun mit der Besiedelung des ehemaligen IBIS Hotel ausbaden müsse, sei gegenüber den Linzerinnen und Linzern respektlos.

Wie berichtet, sollen noch diese Woche einige wenige Personen dort Quartier beziehen. "Unter 20" sind es laut Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU) am Anfang. Dann schaue man weiter.

Kritik kommt auch von Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP). "Ich bleibe dabei, dass es ein Fehler ist, dort zwei Asylgroßquartiere zu betreiben und hätte mir erwartet, dass diese Pläne widerrufen werden", sagt Raml, der auch kritisiert, dass die Nachbarn und Anrainer bislang von der BBU nicht informiert wurden.

