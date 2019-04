Luger erneuert Forderung nach einer Nahverkehrsmilliarde für Zentralraum

Und wieder mal fordert Baier etwas, für das er im besten Fall als ahnungslos eingeschätzt werden muss. Oder er aber bewusst die Tatsachen verbiegt. Denn jeder, der sich nur ein bisschen mit der Zweiten Schienenachse beschäftigt, weiß, dass diese durch Landesrat Steinkellner untrennbar mit dem Schicksal der Mühlkreisbahn verbunden wurde. Und dass es deshalb nicht nur an diesem liegt, die Finanz-Verhandlungen für Mühlkreisbahn UND zweite Schienenachse mit dem Bund zu führen, sondern er solche auch als primäre Voraussetzung für ein Weiterkommen bei dem Projekt genannt hat. Wenn es nicht eine Ausrede war, dass das Land in drei Jahren keinen Milimeter vorangekommen ist. So gibt noch nicht einmal den grundlegenden Beschluss, bis wohin die Bahn nun fahren soll.