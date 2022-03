Luger: "Erlebe in Linz die Auswirkungen dieser unfähigen Bundesregierung"

Luger zeigt sich schockiert über das aktuelle Corona-Management. "Diese Bundesregierung ist im Kampf gegen die Pandemie planlos und chaotisch unterwegs. Ich erlebe in unserer Stadt die Auswirkungen dieser unfähigen Bundesregierung".

Auch für die ersten Maßnahmen des neuen Gesundheitsministers Johannes Rauch hat Luger wenig Verständnis. Dieser habe an seinem ersten Tag im Amt, "dem Tag mit den höchsten Neuinfektionen überhaupt", eine neue Freiheit verkündet. Geschockt ist der Linzer Bürgermeister auch über die Forderungen einiger VP-Landeshauptleute, die Quarantäne ohne Freitesten auf fünf Tage zu verkürzen. "Ich möchte nicht, dass meine Tochter in der Schule von Lehrkräften betreut wird, die möglicherweise ansteckend sind. Und ich glaube auch, dass keine Mutter und kein Vater, ein Kind in einem Kindergarten dieser Gefahr aussetzen möchte".

"Hausverstand ist der Regierung abhanden gekommen"

Wenig Verständnis hat Luger auch für Bildungsminister Polaschek, der die Bestimmungen zum Tragen von FFP2-Masken an den Schulen bis Ostern nicht ändern will, obwohl sonst überall in geschlossenen Räumen die FFP2-Maske mit heutigem Tag wieder eingeführt wurde.

Schützend stellt sich Luger hingegen vor seine Mitarbeiter im Linzer Magistrat. "Es ist nicht die Schuld der Magistrats-Mitarbeiter, dass Tests verschwinden oder verspätetet ausgewertet werden".

Zum Schluss des Videos hat der Linzer Bürgermeister noch eine große Bitte: "Nehmen Sie einfach weiterhin Ihren Hausverstand. Etwas, das der Bundesregierung abhanden gekommen ist".

Das Video in voller Länge: