Luger: "Das nimmt den Caterern den letzten Umsatz"

Montag kurz nach 14 Uhr hat er das Rathaus verlassen, um in freiwillige Quarantäne zu gehen, Dienstag kurz vor 14 Uhr kam er zurück. Nachdem sein Conrona-Test ein negatives Ergebnis erbracht hatte, zeigte sich der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) erleichtert. "Ich bin kein Freund des Homeoffice, ich brauche den Kontakt", sagt Luger.

Keine Auszeichnungsfeiern

Und setzt an zur Kritik an den jüngsten Corona-Verschärfungen: Denn eine Reihe von Veranstaltungen, die in den nächsten Wochen im Rathaus geplant waren, müssen angesichts der neuen Regeln – sie treten am Freitag in Kraft – abgesagt werden. Etwa alle Ehrungs- und Auszeichnungsfeiern. "Ich mache doch keine Feier, wenn ich die Geehrten nicht einmal zu einem Essen einladen darf." Das sei ja peinlich, sagt Luger und kritisiert das Vorgehen der Regierung: "Wenn den Gästen bei Veranstaltungen keine Speisen und Getränke verabreicht werden dürfen, nimmt das den Caterern den letzten Umsatz." Die Vorschrift sei mehr "Aktionismus" als sinnvoll und treffe auch Künstler hart, "weil Vernissagen reihenweise abgesagt werden." Er halte von dieser Art der Verschärfungen "nichts, wenn 80 Prozent der Ansteckungen nicht bei Veranstaltungen, sondern im privaten Bereich passieren." (eda)

