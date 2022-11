Luger: "Covid ist in der Linzer Wirtschaft abgehakt"

Gute Nachrichten gibt es vom Linzer Arbeitsmarkt: 209.000 Arbeitsplätze bedeuten eine Rekord-Beschäftigung. Die Arbeitslosigkeit ist unter das Vor-Corona-Jahr 2019 auf 6,4 Prozent gesunken. Damit liegt Linz zwar knapp über dem Österreich-Schnitt (6 Prozent), aber deutlich besser als das vergleichbare Graz mit 8,2 Prozent. Besser hingegen ist Salzburg mit 5,2 Prozent Arbeitslosigkeit.

Rückgang bei Langzeitarbeitslosen

Konkret waren in Linz Ende Oktober 6.516 Personen arbeitslos gemeldet. Die meist betroffene Personengruppe liegt im Alter zwischen 25 und 39 Jahren. Am stärksten abgenommen hat die Zahl der über 44-jährigen Arbeitslosen, auch die Langzeitarbeitslosigkeit Älterer ist gesunken, was Bürgermeister Klaus Luger (SP) auf Aktionen wie "Job-Restart" zurückführt.

Allzeithoch bei Unternehmensgründungen

Mit 29 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung liegt die Region Linz-Wels weiter an der Spitze aller österreichischen Wirtschaftsräume. "Die Pandemie ist der Linzer Wirtschaft abgehakt", sagt Luger. Bei den Unternehmensgründungen verzeichnet die Stadt ein Allzeithoch. Pro Jahr sind es mehr als 800, viele davon im IT-Bereich.

Sinkende Lehrlingszahlen befeuern Fachkräftemangel

Probleme bestehen nach wie vor bei den Lehrlingen und den Fachkräften. So gibt es ein Viertel weniger Lehrlinge als noch vor zehn Jahren. Mit Jahresende 2021 waren es 4.131 Lehrlinge in einem der 691 Lehrbetriebe in Linz. Ende Oktober standen 98 Jugendliche Lehrstellensuchende mehr als 340 freien Plätzen gegenüber. Ein Großteil der Suchenden sind jedoch nicht geeignet, haben schulische oder soziale Defizite oder ganz einfach andere Interessen. Der Lehrlingsmangel und die Pensionierungswelle der Baby-Boomer verschärfen den Fachkräftemangel. "Wenn das so bleibt, werden wir mit dem bestehenden Arbeitskräftepotenzial nicht mehr alle Aufträge abarbeiten können", sagt Luger. Die Lösung sieht er weniger in weiteren "lächerlichen" Werbekampagnen für den Lehrberuf, sondern in einer Attraktivierung der Ausbildung, etwa durch Auslandsaufenthalte. Potenzial sieht Luger außerdem bei Asylwerbern, die seit Jahren "im Asylverfahren stecken".

Ukrainer hoffen auf rasche Rückkehr

Weniger Rolle als erhofft spielen ukrainische Flüchtlinge am österreichischen Arbeitsmarkt. Das liegt laut Luger einerseits an der Sprachbarriere, andererseits an der Hoffnung vieler, rasch wieder in die Ukraine zurückkehren zu können. Auch gebe es beispielsweise aus der Linzer Partnerstadt Saporischschja kaum Fluchtbewegungen. Österreichweit hätten etwa ein Drittel der Erwachsenen Beschäftigung.