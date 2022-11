Lückenschluss auf Radhauptroute in Asten

Geplant ist, den derzeit noch geschotterten Abschnitt in der Peterbauerstraße (bis zur Einmündung in den Harterfeldweg) zu asphaltieren. Die nötigen Arbeiten sollen am 17. November beginnen, lokale Umleitungen müssen dafür eingerichtet werden.

"Durch diesen Lückenschluss kann man künftig auch auf einem weiteren Abschnitt der Radhauptroute Asten komfortabel und sicher radeln", sagt der für Infrastruktur zuständige Landesrat Günther Steinkellner (FP). Weitere Maßnahmen zur Attraktivierung der Radhauptroute wie etwa Beschilderungen seien für 2023 geplant. Die Kosten für die Asphaltierungsarbeiten liegen zwischen 40.000 und 50.000 Euro.