Lokalschließung in Linz wegen wiederholter Corona-Anzeigen

Es habe mehrfach Anzeigen der Polizei gegeben - gegen die Lokalbetreiber und gegen Gäste, sagte Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ).

"Das Lokal wurde am Dienstag behördlich geschlossen", erklärte Luger. In der Vorwoche seien Infektionen dort festgestellt worden, die meisten der betroffenen Personen hätten ihren Wohnsitz aber in Wels. "Der Beginn eines Clusters hat sich abgezeichnet", so der Bürgermeister. Das Verfahren auf Entzug der gewerberechtlichen Bewilligung gegen die Betreiber des Lokals in der Franckstraße sei eingeleitet worden.

Die Bildung eines Clusters zeichne sich sonst in keinem Linzer Lokal ab, die Polizei werde aber ihre Schwerpunktkontrollen - vor allem in Bars und Nachtlokalen - fortführen.

