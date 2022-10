Löwengang in der Hauptfeuerwache offiziell eröffnet

Der "Löwengang" ist ein eingeschoßiger Zubau in der Hauptfeuerwache an der Wiener Straße, durch den die Einsatzkräfte künftig auf kürzestem Weg zu den Fahrzeugen kommen. Er erinnert an den Gang, mit dem Raubtiere in die Manege gelangen - deshalb der Spitzname. Um zirka 520.000 Euro wurden die Fahrzeugboxen für Einsatzfahrzeuge adaptiert sowie ein Garderobentrakt mit 150 Spinden und Schwerlastenregalen für Spezialausrüstungen errichtet. Die Mittel stammen aus dem Kommunal-Investitionsgesetz.