Lockerungen bringen viele Ferialjobangebote

Die Einschränkungen, die die Coronakrise mit sich gebracht hat, können gelockert werden. Davon profitiert natürlich auch die oberösterreichische Wirtschaft. Dieses Jahr stellen wieder viele Unternehmen für die Sommermonate über die Ferialjobbörse vom JugendService des Landes OÖ Ferialjobs und Praktikumsplätze zur Verfügung.

Wer bis jetzt noch keinen passenden Praktikumsplatz oder Ferialjob finden konnte, hat jetzt die Chance, sich eines von mehr als 300 Firmenangeboten zu sichern. Unterstützt wird die Aktion von der Wirtschaftskammer (WKOÖ), der Raiffeisenlandesbank und den OÖN.

Tipps und Tricks

"In der Wirtschaft und am Arbeitsmarkt ist die Zuversicht spürbar – das sehen wir auch an den Ferialjob-Angeboten für die Jugend", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). "Zusätzlich können sich junge Menschen Tipps zu Bewerbungsschreiben sowie rechtliche Informationen holen."

WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer: "Es freut mich, dass sich trotz der schwierigen Rahmenbedingungen auch heuer wieder so viele Unternehmen bereiterklärt haben, der Jugend eine Chance auf wertvolle Arbeitserfahrung zu geben und damit gleichzeitig zukünftige Mitarbeiter kennenzulernen!"

Die gesetzlichen Bestimmungen erlauben Jugendlichen, ab dem 15. Lebensjahr und nach beendeter Schulpflicht, einen Ferial- oder Nebenjob auszuüben. Damit der erste Ferialjob auch wirklich eine positive und nützliche Arbeitserfahrung mit sich bringt, wird jungen Menschen empfohlen, sich vorab über arbeitsrechtliche Bestimmungen zu informieren.

Die aktuell freien Ferial- und Praktikumsjobs finden Sie in der Jobbörse auf der Internetseite www.jugendservice.at oder regelmäßig in den Ausgaben der OÖNachrichten.

Die Ferialjobbörse