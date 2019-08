Loch in Passagierschiff: Diesel lief in Schiffswerft an Land aus

Der Grundkontakt des Passagierschiffes passierte am Freitag um 12 Uhr bei Stromkilometer 1939. Das Schiff wurde am Samstag um 7:30 Uhr in der Schiffswerft in Linz besichtigt. Nach einigen Vorbereitungshandlungen (z.B. ein Tauchgang der Feuerwehr und das Auslegen von Ölschlingleitungen) wurde das Schiff an Land geholt. Dabei wurde ein backbordseitiges Loch sichtbar, aus dem Dieselöl austrat. Der Austritt fand erst an Land statt, da der Druck durch das Fahrwasser höher war als der Druck im Tank. An Land fehlte der Gegendruck.

Durch die Feuerwehr wurden Auffangbecken aufgestellt und der Treibstoff zur Entsorgung in Spezialkraftfahrzeuge abgepumpt. Passagiere waren nicht mehr an Bord.