"Loch" im Mariendom ist wieder dicht

Etwa 60 Glasplatten, vorsichtig und vertikal in Holzkisten verpackt, wurden gestern in den Linzer Mariendom geschoben und mit dem Lift in die Galerie gebracht. Vor zwei Monaten waren die Scheiben ausgebaut und zur Restaurierung nach Schlierbach gebracht worden. Seit gestern werden sie nun wieder an ihrem angestammten Platz eingesetzt. Heute wird das "Fenster-Puzzle" fertig zusammengesetzt, dann können die Besucherinnen und Besucher des Linzer Mariendoms wieder einen Blick auf das "Mariazeller"-Fenster werfen – wenngleich das Wort "werfen" freilich ein wenig wagemutig ist.

Wallfahrtsorte und der Kaiser

Auf dem Gemäldefenster ist unter anderem die Wallfahrtskirche Mariazell in der Steiermark zu sehen, die größte und bedeutendste Wallfahrtskirche des Landes. Davor eine Heerschar an Pilgern – unter ihnen auch Kaiser Karl I. und seine Frau Zita, die während ihrer Hochzeitsreise auch Mariazell besuchten. Zudem zu sehen sind die Wallfahrtskirchen von Maria Taferl und Sonntagberg – beide in Niederösterreich. Unterhalb von Maria Taferl legt ein Schiff mit Wallfahrern an – sie stammen aus der Diözese Linz. So ein Auszug der Darstellung des wertvollen und gläsernen Kunstwerks.

Die Restaurierung der Domfenster ist ein Mammutprojekt, das seit drei Jahren läuft und erst 2030 abgeschlossen sein wird. Die Fenster sind teilweise 150 Jahre alt – eine Restaurierung war dringend notwendig, manche Fenster sind sichtbar defekt, wie jene beim Eingang im Querschiff.

Schutzfenster eingebaut

Ein offenes Loch gab es allerdings während der vergangenen zwei Monate, in denen das "Mariazeller"-Fenster restauriert wurde, nicht – um die Fenster künftig vor äußeren Einflüssen zu schützen, wurde nämlich ein Schutzfenster eingebaut, das bleiben wird. Die Gemäldefenster werden etwas nach hinten versetzt wieder eingebaut. So bleiben die bunten Fenster auch künftig geschützt.

Heuer werden noch zwei weitere Fenster restauriert. Am 29. April, dem Tag des 100-Jahr-Jubiläums des Mariendoms, werden aber alle Fenster im Dom sein.

