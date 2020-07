Lob und Kritik für Linzer Integrationsstrategie

Die Grünen sprechen von einer Strategie mit „vielen positiven Ansätzen“, die ÖVP von einem „zahnlosen“ Ansatz, die Blauen von einer „Fortschreibung altbekannter Inhalte“ - darüber, wie die künftige Integrationsarbeit in der Landeshauptstadt aussehen soll, sind sich die Parteien nicht einig. Ein neues Integrationspapier gibt es jedenfalls trotzdemschon mal, dieses wurde mit Stimmen von SPÖ, Grünen und Elisabeth Leitner-Rauchdobler von den Neos in der vergangenen Gemeinderatssitzung am Donnerstag beschlossen.

Bei der Analyse für die neue Strategie wurde den bisherigen Integrationsmaßnahmen der Stadt ein gutes Zeugnis ausgestellt, in Teilbereichen müsse jedoch nachgebessert werden, so die für Integration zuständige Stadträtin Regina Fechter. Dafür wurden folgende fünf Handlungsfelder definiert: So sollen künftig im Bereich der Sprache, der Arbeit, der Teilhabe an der Gesellschaft, der Nachbarschaft und der öffentlichen Verwaltung Maßnahmen gesetzt werden. „Sprachförderung und das Einfordern des Spracherwerbs sind dabei eine zentrale Grundlage“, sagt Fechter.

Zustimmung für die Strategie gibt es von Helge Langer, Klubobmann der Grünen: „Die positiven Ansätze müssen nun aber mit Leben erfüllt werden.“ Er sieht aber auch Verbesserungspotenzial, etwa bei bei der Unabhängigkeit des Migrations- und Integrationsbeirates, der Distanzierung von ultranationalistischen Gruppen wie der ‚Grauen Wölfe‘ sowie bei der Einführung eines Kommunalwahlrechts für Drittstaatsangehörige.

Die Linzer ÖVP hingegen spart nicht mit Kritik. „Leider konnten wir dieses letztlich zahnlose Integrationspapier nicht verhindern. Unser Ansatz ist es, Zugewanderte zu fördern, aber auch im Sinne einer gedeihlichen Integration zu fordern. Gerade das Fordern fehlt im Integrationsplan völlig“, sagt deren Klubobfrau Elisabeth Manhal. Ebenso wie die Grünen wünscht sie sich einen anderen Wahlmodus bei der Besetzung des Integrationsbeirates, sowie eine klare Abgrenzung von reaktionären Vereinen oder Ablegern des politischen Islams.