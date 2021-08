Lkw fuhr falsch auf A1 auf: Kollision mit zwei Autos

Der 62-jährige Lkw-Fahrer fuhr gegen 23:30 Uhr vom Parkplatz Ansfelden Süd auf die A1 in Fahrtrichtung Wien, wobei er

zur Auffahrt auf die Autobahn statt der Auffahrtsrampe eine durch Leitpflöcke und Sperrlinie gekennzeichnete Freifläche links daneben nutzte, wie die Polizei am Sonntagvormittag mitteilte.

Als er falsch auf die Autobahn auffuhr, kam es zur Kollision mit einem 19-Jährigen Pkw-Lenker. Dabei geriet der LKW ins Schleudern. Noch während des Schleuderns prallte ein unmittelbar hinter dem 19-Jährigen fahrender 23-jähriger PKW-Lenker aus dem frontal in den LKW.

Der 23-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt. Der Grund für das falsche Auffahren des Lkw-Lenkers ist noch unklar.