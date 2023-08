Lkw blieb in Unterführung stecken: Zugverkehr unterbrochen

Verschätzt hat sich ein 36-jähriger Mühlviertler am Montagmorgen, als er gegen acht Uhr mit seinem Lkw inklusive Kranaufbau in die Unterführung nahe des Bahnhofs im Ansfeldner Ortsteil Haid einfuhr: Das Schwerfahrzeug war zu hoch und blieb stecken. Ein entgegenkommender Pkw, gelenkt von einem 71-Jährigen, wurde von herabfallenden Schuttteilen getroffen und an der Windschutzscheibe beschädigt. Am Lkw selbst entstand ebenfalls massiver Sachschaden.

Der Bahnverkehr musste vorübergehend eingestellt werden. Nach Begutachtung des Bauwerks durch Ingenieure der ÖBB wurde die Strecke gegen 9:15 Uhr wieder freigegeben. Die Freiwilligen Feuerwehren Nettingsdorf und Ansfelden rückten mit fünf Fahrzeugen und 20 Mann zur Fahrzeugbergung an. Um die Höhe des Lastwagens zu reduzieren, ließen sie die Luft aus den Reifen. "Anschließend konnte der Lkw ohne zusätzliche Hilfe herausfahren", heißt es seitens der FF Ansfelden. Die Reifen wurden dann von einem externen Techniker wieder gefüllt.

Bis etwa elf Uhr war die Traunuferstraße im Bereich des Bahnhofs gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet, teilte die Polizei Oberösterreich am Montagnachmittag mit.

Lokalisierung: Der Unfall passierte in der Unterführung am Bahnhof Ansfelden

