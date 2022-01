Lions helfen Obdachlosen

Ohne öffentliche Gelder, nur aus Geld- und Sachspenden wird all das bereitgestellt, was nötig ist, um unbürokratisch, schnell und zielgerichtet zu helfen. Der Lions Club Linz-Delta hat sich dazu entschlossen, das Projekt zu unterstützen. Einen Scheck in der Höhe von 10.000 Euro übergaben Lions-Präsident Bernhard Zoitl und Marcel Kohl-Peterke an Walter Kreische.