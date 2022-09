Die eine ist auf den Hund gekommen, die andere hat eine Katze zu Hause. Die besten Voraussetzungen also, um gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen, das das Leben der Vierbeiner und ihrer Besitzer erleichtert bzw. gesünder macht. Sigrid Populorum und Barbara Laimer haben Yoolola in der Linzer Hofgasse gegründet, sind seit vergangener Woche am Markt und haben dabei eine Mission: "Wir wollen eine neue Art des Frischfleischfutters für gesunde Hunde und Katzen anbieten", sagt Populorum, die von