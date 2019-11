Linzerin möchte Tischtennis-Geschichte schreiben

LINZ. Beide amtierenden Olympiasieger und beide Weltmeister schlagen bei den bet-at-home.com Austrian Open von 12. bis 17. November in der Linzer TipsArena auf! Das sind die Olympiasieger Ma Long und Ding Ning sowie Weltmeisterin Liu Shiwen. In diesem Weltklassefeld möchte auch die Linzerin Sofia Polcanova, Europas Nr. 1, brillieren. Sie träumt von ihrer ersten Medaille auf der Platin-Tour und vom Erreichen der Grand Finals, die Mitte Dezember in China stattfinden. Gemeinsam mit ihrem Partner Stefan Fegerl liegt sie vor dem letzten World Turnier im bereinigten Mixed-Ranking bereits auf Platz acht. Auch die Präsentation des Weltklasse-Tischtennissports mit abgedunkelter Halle und Boxring-Atmosphäre ist einzigartig und lockte schon im Vorjahr Tausende in die Linzer TipsArena. Tickets: oeticket.com, Infos: www.oettv.org

OÖNcard-Inhaber erhalten 10% Ticket-Ermäßigung!

