Linzerin leitet Glasfaser-Ausbau im Land

Die Österreichische Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft (öGIG) wächst in Oberösterreich kontinuierlich, hat sieben Ausbauprojekte im Land fixiert. Diese werden von der 33-jährigen Linzerin verantwortet, die in den vergangenen Jahren viel Erfahrung im Leitungs- und Kabeltiefbau gesammelt hat.

Dass es sie baulich in die Tiefe zieht, war schon in jungen Jahren klar. Martl erinnert sich an ihre Schulzeit. „Als ich in der HTL erstmals mit der Entscheidung Hoch- oder Tiefbau konfrontiert war, sagten

sie zu uns: ‚Der Tiefbau sei am schwierigsten, da landest du in der Bauwirtschaft und hast mit

40 ein Magengeschwür.‘ Naja, was soll ich sagen: Ab diesem Zeitpunkt wusste ich, das will

ich machen.“

Die alleinerziehende Mutter eines Sohnes verbindet Ehrgeiz, Zielstrebigkeit, Offenheit, Direktheit und einen klaren Fokus auf die Sache - alles Eigenschaften, die am Bau kein Nachteil sind.

An ihrer beruflichen Rolle gefallen ihr vor allem der intensive Kontakt und die Kommunikation

mit vielen unterschiedlichen Menschen, auch das Unterwegssein beschreibt sie als großen

Mehrwert: „Nur am Schreibtisch sitzen ist nichts für mich.“ Auch die ihr ermöglichte Flexibilität

kommt ihr sehr entgegen: „Ich kann auch von zu Hause aus arbeiten, mir meinen Tag selbst

einteilen. Ich schätze das sehr, wenn unterm Strich die Arbeit und die Leistung zählen.“

In ihrer Freizeit ist sie mit ihrem Sohn und ihrem Hund am liebsten draußen in der Natur, egal

ob beim Hundesport, beim Reiten oder im eigenen Schrebergarten.

Die öGIG wurde 2019 gegründet und errichtet derzeit in sieben Gemeinde der Bezirke Braunau, Eferding, Urfahr-Umgebung, Ried sowie Schärding ein leistungsstarkes Glasfasernetz, mit 20 weiteren Gemeinden befinde man sich in intensiven Gesprächen.