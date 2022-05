Linzerin handelte illegal mit Tabletten

Die Frau soll zwischen Oktober 2020 und Februar 2022 Suchtgift in Form von Tabletten verkauft haben. Dabei soll sie die Tabletten, die unter die Suchtmittelgesetzgebung fallen, legal mit Rezept erhalten haben. Diese hat die Linzerin aber dann illegal an bekannte Suchtgiftabnehmer verkauft, also gewinnbringend in Verkehr gesetzt, wie die Polizei am Dienstag schreibt. Die Frau zeigte sich bei der Einvernahme geständig und wird angezeigt.