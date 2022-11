Linzerin begeisterte Speaker-Slam-Publikum

"Wie Meditieren wirkt!" Vier Minuten lang hatte die in Linz aufgewachsene Persönlichkeitstrainerin Oya Erdogan Zeit, um im Finale des 12. Internationalen Speaker-Slam im deutschen Mastershausen zu überzeugen. Und das tat sie. Unter 147 Rednern und Experten aus 18 Nationen – so viele wie noch nie bei einem dieser beliebten Rednerwettstreite – wurde sie mit dem begehrten Publikumspreis ausgezeichnet.

"Meditieren hilft"

Auch wenn die 52-Jährige, die in Wien Philosophie und Orientalistik studiert hat, in Berlin lebt und arbeitet, hat sie immer noch einen starken Bezug zu Linz. "Ich bin mit meinen Linzer Freundinnen und Freunden bis heute eng verbunden", sagt Erdogan, die am Bundesrealgymnasium Hamerlingstraße maturiert hat, ehe es sie in die Welt hinaustrug.

Es sind vor allem familiäre Kontakte, die sie sehr regelmäßig zurück in ihre Heimatstadt bringen, wie sie Linz nennt. "Ich bin in etwa alle zwei Monate für eine Woche in Linz", erzählt sie und erlebt damit auch die Stadt, in der sie aufwuchs, mit all ihren Entwicklungen mit.

Wenn sie nicht gerade vor Publikum redet, dann ist sie viel unterwegs, um Menschen zu coachen und zu begleiten. Ihr neues Herzensprojekt ist, das Thema Meditation in Schulen und Unternehmen zu bringen. "Ich bin überzeugt davon, dass wir den großen Wandel, in dem wir uns befinden, meistern können. Meditieren hilft, von innen heraus stabil und sicher zu sein, die inneren Kräfte und Qualitäten zu aktivieren und für die Themen, die uns beschäftigen, gute Lösungen zu finden", sagt Erdogan.