"Linzerie" feiert ersten Geburtstag

Das wird am 10. und 11. Juni groß gefeiert – mit Genuss, Modepräsentationen, Life-Radio-Studioführungen, Geburtstagsaktionen, kulinarischen Schmankerln und vielem mehr. Und was wäre eine Geburtstagsfeier ohne Musik: Freitagnachmittag sind Andie Gabauer und Band sowie DJ Friedrich Mücke am Start.

Stefanie Christina Huber, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse OÖ, freut es besonders, "dass sich die Linzerie mit ihrer Vielfalt als beliebter Treffpunkt etabliert hat". Ende Juni gibt es mit der Eröffnung der Cucina italiana "Primafila" dort übrigens wieder etwas Neues zu entdecken.