Teenager betrog im Internet um Luxusreisen zu finanzieren

Der 17-Jährige bot in verschiedenen Internetplattformen unter einem Aliasnamen hochpreisige Mobiltelefone zum Verkauf an. Zwölf Mal kassierte er mit dieser Masche ab, ein Handy wurde aber nie geliefert. Weiters fälschte der Teenager seinen Reisepass und konnte sich so im Internet bei einer österreichischen Bank einen Kredit in der Höhe von mehreren tausend Euro erschleichen, wobei es bei weiteren 24.000 Euro beim Versuch blieb. Doch das war dem Linzer noch nicht genug. Er eröffnete im Internet bei weiteren drei Banken insgesamt fünf verschiedene Girokonten, wobei er jeweils den Kontorahmen zur Gänze ausnützte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Mit dem Geld finanzierte sich der 17-Jährige Großteils Luxusreisen.

Der Bursch, der sich bei den Befragungen durch die Polizei geständig zeigte, wird der Staatsanwaltschaft angezeigt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Andreas Kremsner Redakteur Online