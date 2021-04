Linzer zum neunten Mal unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt

Der 32-Jährige wurde am Freitag gegen 0.10 Uhr in der Makartstraße zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Er war laut Angaben der Polizei "kooperativ und sofort geständig, dass er vor Fahrantritt Drogen konsumiert hatte." Es war nicht das erste Mal: In letzter Zeit sei der Linzer bereits neun Mal wegen Fahrens unter Drogeneinfluss angezeigt worden. Eine Untersuchung durch den Amtsarzt verweigerte er erneut. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und nahmen ihm die Autoschlüssel ab.

