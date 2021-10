Linzer wurde in eigener Wohnung von Trio überfallen

Das Treffen hätte am Sonntag Abend in der Wohnung des Ausgeraubten stattfinden sollen. Gegen 19 Uhr besuchten ihn drei Männer in seiner Wohnung in Linz. Während einer der Männer ihn mit einem Messer bedrohte, wurde die Wohnung von den anderen beiden durchsucht. Sie stahlen das Mobiltelefon und Bargeld.