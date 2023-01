Linzer Weinhändler will mit Genossenschaftsidee größer werden

Dabei rührte der 42-Jährige auch die Werbetrommel für die Genossenschaft, die "DieWein" seit wenigen Monaten ist. Rund 200 neue Mitglieder strebt er im nächsten Jahr an.

In der Genossenschaft sieht er "ein lässiges" Modell, um größer werden zu können. Der Banker, der wie von den OÖN berichtet zum Weinhändler geworden ist und als Geschäftsführer einer Betreibergesellschaft ab März dieses Jahres das Bergschlössl pachten wird, hat sich seit fünf Jahren dem Thema Wein verschrieben. Was in einer Garage begann, steht mittlerweile in der Auslage und wird neben dem Imkerhof künftig auch im Bergschlössl in Erscheinung treten.

Spezialisiert auf kleine österreichische Winzer ist auch bereits ein Onlinehandel so gut wie startklar. Schon in den nächsten Wochen will Siebermair damit loslegen und das "DieWein"-Angebot damit österreichweit versenden. Ein Service, das auch im Lokal in der Altstadt angeboten wird: "Mit jedem Wein bekommt der Kunde eine Geschichte zum Wein dazu." Warum gibt es den Wein? Was ist daran besonders? Damit löst der "spätberufene Jungunternehmer" ein Problem, wonach nämlich Menschen sehr gerne etwas über den Wein erzählen, sich aber nicht auskennen oder recherchieren müssen. "Das nehmen wir ihnen ab, und das hat bis jetzt gut funktioniert," sagt er.

Mitglied in der "DieWein"-Genossenschaft zu sein, bringt sechs Weinverkostungen im Jahr, eine Reise zu einem Winzer, und natürlich gibt es den Wein günstiger. 175 Euro kostet das, und wenn es nach dem Weinliebhaber geht, dann sollen bald nicht mehr die Winzer in der Mehrheit sein.

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz

