Linzer Weihnachtsbeleuchtung: „Die Neugestaltung ist lange überfällig“"

Für Georg Steiner, den scheidenden Linzer Tourismusdirektor, ist Weihnachten ein Fest des Friedens, der Freude, aber auch der Kooperation. Als Zeichen für Letzteres sollen die gemeinsamen Anstrengungen des Tourismusverbandes und des Linzer City Rings in puncto Werbeauftritt stehen – greifbar werden diese mit dem ersten gemeinsamen Magazin, das nun aufliegt.

Gemeinsame Werbemaßnahmen

Insgesamt gibt es eine Auflage von 400.000 Stück, die Inhalte von den Exemplaren des Tourismusverbandes (300.000 Stück) und der City-Rings (100.000 Stück) sind weitgehend ident. Auch das Layout ist ähnlich, die Identität der beiden Organisationen konnte erhalten werden, ist Steiner überzeugt. Die Exemplare des Tourismusverbandes werden in Oberösterreich, Niederösterreich, Wien und im bayrischen Raum verteilt, jene des City-Rings vorrangig im Linzer Zentralraum. Ergänzend dazu sind Online-Aktivitäten geplant.

Die Kosten für das Projekt fielen aufgrund der Papierpreissteigerungen und Co. höher aus als ursprünglich geplant, sagt Steiner. Alleine die Produktions- und Vertriebskosten würden rund 500.0000 Euro betragen.

Matthias Wied-Baumgartner (Obmann Linzer City Ring),Ursula Fürstberger-Matthey (Geschäftsführerin Linzer City Ring) und Tourismusdirektor Georg Steiner präsentieren die neuen Magazine. Bild: Linz Tourismus

"Impulse für Oberösterreich und Linz setzen"

Zufrieden mit der Zusammenarbeit und dem Ergebnis in Form der Magazine zeigte sich heute auch City-Ring-Obmann Matthias Wied-Baumgartner. Diese würden zeigen, was sich sich in der Adventzeit in Linz alles tut. „Wir hoffen, dass wir damit einen Impuls für Oberösterreich und besonders für Linz setzen können.“

Prognosen über das Weihnachtsgeschäft, seien schwierig, in den vergangenen Jahren habe es unter der Corona-Krise samt Lockdowns und der Online-Konkurrenz stark gelitten. Die Hoffnung sei, dass das heuer trotz der Teuerungen anders sein werde. „Die Frequenz in der Innenstadt ist gut, aber die Kauflust ist noch nicht dort, wo sie eigentlich sein sollte“, ist die Erfahrung von Wied-Baumgartner.

Steiner warf in die Diskussion ein, dass touristisch gesehen, das Klimaticket eine große Mobilisierungschance für die Weihnachtszeit biete. Die vergangenen Monate in Linz seien touristisch gesehen gut gelaufen, die Nächtigungszahlen würden wieder auf Vor-Corona-Niveau liegen.

"Keine Lichtverschmutzung"

Der in der Stadtpolitik gewälzten Idee die bisherige Weihnachtsbeleuchtung durch eine ganzjährige Effektbeleuchtung zu ersetzen, stehen sowohl Steiner als auch Wied-Baumgartner offen gegenüber, sie sehen darin viel Potenzial. „Die Neugestaltung ist überfällig. Wir sind eine Unesco City of Media Arts, das darf sich nicht nur auf das AEC reduzieren. Da gehört auch das Lichtkonzept in der Innenstadt dazu“, sagt Steiner. Von einer Lichtverschmutzung könne hier angesichts der heutigen LED-Möglichkeiten, keine Rede sein, sagt er.

Der City-Ring setzt übrigens heuer schon einen ersten Schritt in puncto Weihnachtsbeleuchtung, heißt es von Geschäftsführerin Ursula-Fürstberger-Matthey. Geplant ist, 15 Lichtmasten an der Landstraße mit Tannengirlanden und Solarlampen weihnachtlich zu dekoriert. Mit dem Ziel zu zeigen, dass man auch mit kleinen Maßnahmen schon viel erreichen und ein ansprechenderes Umfeld schaffen kann.

Wie es mit dem gemeinsamen Magazin-Projekt künftig weitergehen wird ist übrigens noch offen, praktisch schon fix ist, dass es eine Fortsetzung der Planet Linz Days geben soll. Neben dem Tourismusverband und dem City Ring waren hier als Partner etwa die hotspots-Wirten und der Verein Altstadt neu mit dabei. Das Format ging im heurigen Oktober erstmals über die Bühne, der Anspruch dahinter ist - unter dem Motto "Das Gute liegt so nah" - besondere Orte und besondere Menschen in der Stadt sichtbar zu machen.