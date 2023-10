Linzer Weihnachtsbaum kommt aus St. Georgen im Attergau

Die ersten Weihnachtsboten sind schon da: Während im Volksgarten bereits fleißig für den Weihnachtsmarkt aufgebaut wird, ist am Hauptplatz noch nichts zu sehen.

Bevor dort mit dem Aufstellen der Hütten gestartet wird, gilt es den Weihnachtsbaum aufzustellen. Dieser ist heuer eine Spende der Gemeinde St. Georgen im Attergau. Die mehr als 20 Meter hohe Tanne wird am Donnerstag per Tieflader nach Linz gebracht und vermutlich gegen zehn Uhr am Hauptplatz eintreffen. Der Baum stammt aus Waldungen des Bürgermeisters von St. Georgen, Friedrich Mayr-Melnhof, konkret aus dem „Auwald“ in Straß im Attergau.

Die Dekoration des Christbaumes ist Sache der Linz AG, als Schmuck dienen energiesparende LED-Lichterketten. Die feierliche Übergabe des Baumes an die Stadt Linz ist für 18. November geplant. Los geht es um 17 Uhr, ein kulturelles Rahmenprogamm darf dabei nicht fehlen.

Mehr zum Thema: Christbaum vor Schloss Schönbrunn kommt aus dem Salzkammergut

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper