Linzer Wasserski-Asse erstmals getrennt

Sie stellten heuer neue österreichische Rekorde im Trickbewerb auf, holten jeweils zwei Staatsmeistertitel und verbringen viel Zeit miteinander: Die Linzer Wasserski-Asse Nici und Dominik Kuhn sind nicht nur Geschwister, sondern auch ein (sportlich) verschworenes Duo. "Unsere Verbindung ist heuer noch einmal besser und intensiver geworden", sagt die 23-Jährige im OÖN-Gespräch.

Im Moment ist der "kleine" Bruder nur telefonisch mit seiner Schwester in Verbindung, dafür praktisch täglich. "Domi startet bei der U21-EM in Bordeaux, und ich trainiere gerade in Italien. Das ist eine neue Situation für uns beide."

Man könnte es auch als kleinen Vorgeschmack auf das betrachten, was dem Geschwisterpaar bevorsteht. Denn der 19-Jährige verändert sich nach der am Freitag beginnenden U21-EM, wo ihm seine Schwester alles zutraut, aber gleichzeitig hofft, dass er sich angesichts seiner heurigen Erfolge in der allgemeinen Klasse nicht zu viel Druck macht, Medaillen gewinnen zu müssen. Er übersiedelt nach Louisiana in die USA, wo er am College studieren kann und dazu Möglichkeiten bekommt, sich noch intensiver mit seinem Sport zu beschäftigen.

Wiedersehen in Florida

Nici bewundert ihren Bruder, hätte sich selbst den Schritt weg von zu Hause nicht zugetraut. Ein Wiedersehen der beiden wird es auf alle Fälle im Oktober geben, wenn sie bei der Weltmeisterschaft in Florida an den Start gehen und die Saison abschließen. "Da treffen wir uns wieder, weil Florida nicht so weit von Louisiana weg ist", sagt Nici Kuhn. Für die heurige EM-Bronzemedaillengewinnerin ist das Trick-Finale der besten zwölf Wasserskifahrerinnen das Ziel. Bei der letzten WM erreichte die 23-Jährige den 16. Platz.

Die deutliche Leistungssteigerung im Trickbewerb führt die Linzerin auf die intensive Arbeit der vergangenen Jahre zurück. Auch im Slalom sieht sie sich auf dem richtigen Weg. Durch einen Materialwechsel sei da heuer gefühlt mehr weitergegangen, wie sie sagt. Im Training in Italien passe jedenfalls bereits vieles und die EM-Medaille hat Nici Kuhn zusätzlich Motivation gegeben. Nach einer Zeit, in der sie gerade bei Großereignissen nicht die Leistung bringen konnte, zu der sie fähig ist, war dies bei der heurigen EM anders. "Da habe ich voll meine Leistung abgerufen", sagt sie. Das könnte auch bei der WM so werden. Und da wird im Oktober das Brüder-Schwester-Gespann wieder gemeinsam an sportlichen Höhenflügen arbeiten.

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber

