Linzer Wasserski-Ass Dominic Kuhn holte sich Bronze bei Studenten-WM

Das neue Jahr ist noch nicht sehr alt, da hat Dominic Kuhn bereits einen großen Erfolg auf der Habenseite zu verbuchen. Der Linzer Wasserskiläufer gewann bei den "2025 IWWF University World Championships" in Auckland, wie die Studenten-Weltmeisterschaft ganz offiziell heißt, mit einer herausragenden Leistung die Bronzemedaille im Trick-Bewerb. Mit den 9590 Punkten untermauerte der 20-Jährige auch seine Zugehörigkeit zur absoluten Weltspitze. Damit nicht genug, darf sich der Linzer auch Team-Weltmeister nennen.

"Es war eine eindrucksvolle Leistung, mit der sich Dominic nach dem vierten Rang in der Ausscheidung noch auf das Podium trickste", berichtet seine Schwester Nicola Kuhn. Auch in der Kombination habe ihr Bruder mit dem vierten Platz (Dritter im Trick, jeweils Zehnter im Springen und im Slalom) eine starke Leistung gezeigt.

Besonders erfreulich: Zusammen mit den Kärntnern Lili Steiner, die Silber im Springen und in der Kombination gewann, und Luca Rauchenwald, der Weltmeister im Springen wurde, holte Kuhn auch den Team-Kombinationstitel nach Österreich.

Intensive Vorbereitung

Der Athlet des Union Wasserskivereins Linz-Donau studiert in Lafayette im US-Bundesstaat Louisiana Business Marketing und tritt für das erfolgreichste Universitäts-Wasserskiteam der USA an. Über den Winter hat er sich intensiv auf die Studenten-WM vorbereitet. Dieser Einsatz wurde in Neuseeland belohnt.

Die alle vier Jahre ausgetragene Studenten-WM im Wasserski fand im Orakei Basin statt. Das ist ein Gezeitenbecken im Krater eines erloschenen Vulkans. "Die herausfordernden Bedingungen mit Salzwasser, Wind und Wellen haben den Wettkampf besonders anspruchsvoll gemacht", weiß Schwester Nicola, die selbst eine erfolgreiche Wasserskiläuferin ist.

Für Carlo Basic, Sportdirektor des Österreichischen Wasserski- und Wakeboard-Verbands, lässt vor allem das "sensationelle Team-Ergebnis" auf die Heim-Europameisterschaft Anfang August in Linz hoffen.

