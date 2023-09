Linzer von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Um 16.35 Uhr wollte der 21-jährige Linzer, als Fußgänger auf der Ennsfeldstraße in Höhe der Kreuzung mit dem Traklweg, die Schienentrasse der Straßenbahn überqueren. Nachdem er eine Straßenbahngarnitur in Fahrtrichtung stadtauswärts passieren ließ, stieg er auf die Schienen und übersah im Gegenverkehr eine Straßenbahngarnitur, die stadteinwärts unterwegs war. Der Linzer wurde von der Garnitur erfasst und zu Boden geschleudert. Er wurde mit schweren Verletzungen in den Med Campus III eingeliefert.

