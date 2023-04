Linzer Volkspartei wendet sich nach Süden

Wie berichtet, wechselt der langjährige Stadtparteigeschäftsführer der Linzer Volkspartei, Wolfgang Steiger, in die Geschäftsführung der Wohnungsgesellschaft GWG. Ihm folgt Thomas Naderer nach. Der 49-Jährige ist Unternehmer, seit 2018 Ortsparteiobmann der ÖVP Neue Heimat und rückt in den Gemeinderat nach. Ebenfalls neu in den Gemeinderat einziehen wird der 44-jährige Thomas Fuchshuber. Der stellvertretende Bereichsleiter der Swietelsky AG ist seit 2022 geschäftsführender Ortsparteiobmann der ÖVP Harbach.

Sommer löst Manhal an Klubspitze ab

Einen Wechsel gibt es auch an der Spitze der Gemeinderatsfraktion. Elisabeth Manhal legt ihre Funktion und auch ihr Gemeinderatsmandat zurück und will sich ganz auf ihre Arbeit im Landtag konzentrieren. Sie bleibt aber Ortsparteiobfrau der ÖVP Auhof/Pöstlingberg. Neue Klubobfrau ist die langjährige Gemeinderätin Michaela Sommer. Die Landwirtin ist seit 2015 im Gemeinderat und auch Ortsparteiobfrau der ÖVP Ebelsberg/Pichling/SolarCity.

ÖVP blickt nach Süden

Alle Entscheidungen sind einstimmig beschlossen worden. Dass Sommer neue Klubobfrau wird, sei kein Zufall. "Wir legen einen Schwerpunkt auf den Linzer Süden", sagt Stadtparteiobmann Martin Hajart. Dort würden die Dinge nicht zu Ende gesagt, sagt Hajart, mit Blick auf die vielen Bauprojekte und die noch ausständigen schlüssigen Verkehrskonzepte. Deutlicher formuliert es Sommer: "Der Süden hat das Gefühl, dass wir ein Stiefkind sind und auf uns immer vergessen wird." Die neue Klubobfrau will eine starke Stimme für die Linzer, die im Süden leben, sein.

