Am 15. März wird es für den Linzer Tourismusdirektor Georg Steiner ernst: Als CSU-Kandidat will er die Wahl zum Oberbürgermeister von Passau gewinnen. Der Spagat zwischen der Arbeit im Linzer Tourismusverband und dem Wahlkampf in Passau ist kein einfacher, sagt er im OÖN-Interview.