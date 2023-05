Linzer Taxifahrer von Fahrgästen attackiert

Gegen 19.30 Uhr meldete sich ein Linzer Taxifahrer bei der Polizei Kleinmünchen mit der Bitte um Hilfe: Er hätte zwei aggressive Fahrgäste transportiert und benötige polizeiliche Hilfe. Doch noch ehe die Polizei mit den Fahrgästen den Sachverhalt klären konnte, sprangen die beiden, eine 33-jährige Rumänin und ein 35-jähriger Afghane, beide aus Linz, mit jeweils einem Kleinkind im Arm aus dem Taxi und schrien unbeherrscht und laut vor sich hin.

Mehrere Abmahnungen, sich zu beruhigen und ihr Verhalten einzustellen, ignorierten die beiden, weshalb ihnen die Festnahme angedroht wurde. Doch auch das half nicht. Da sie ihr aggressives Verhalten nicht einstellten, mussten die Polizisten das Paar tatsächlich festnehmen.

Die Kinder des Paares wurden bis zur Übergabe an die Kinder- und Jugendhilfe in der Polizeiinspektion betreut. Die Eltern wurden ins Polizeianhaltezentrum Linz eingeliefert. Gegen sie gibt es nun mehrere Anzeigen sowie einen Bericht an die Jugendwohlfahrt.

