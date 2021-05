Linzer Talent feiert Torpremiere

Die junge Linzerin war erst in der Winterpause vom TSV Ottensheim in die zweite Mannschaft von St. Pölten gewechselt, wo sie bisher in allen drei Spielen in der "Future League" durchgespielt hat.

Ihre sportliche Laufbahn begann die torgefährliche Mittelfeldregisseurin beim SV Urfahr, für Landesligist TSV Ottensheim erzielte sie in sieben Spielen elf Tore. Zuletzt wurde Sensenberger zum zweiten Mal in einen Trainingslehrgang des U17-Nationalteams berufen.